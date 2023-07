Jerzy Stuhr wydał OŚWIADCZENIE!

Od kilku dni w mediach ponownie głośno jest o Jerzym Stuhrze. Wszystko za sprawą wywiadu, którego aktor udzielił ostatnio Plejadzie. Przypomnijmy, w rozmowie z serwisem odniósł się do wydarzeń z października ubiegłego roku, kiedy to wsiadł za kółko, mając 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Gwiazdor zahaczył wówczas o motocyklistę i próbował uciec z miejsca zdarzenia, za co odpowiedział już przed sądem. Wspominając feralną noc w rozmowie z Plejadą, Stuhr zasugerował, iż obecnie nie ma sobie nic do zarzucenia.