Jessica Ziółek ujawnia, ile pieniędzy miesięcznie potrzebuje do szczęścia: "I jeszcze FAJNIE POŻYĆ"

Jessica Ziółek jest w trakcie promocji swojej debiutanckiej książki "WAG'S. Cała prawda o kobietach piłkarzy", którą próbuje podbić rynek wydawniczy. Każdy, kto przeczytał "dzieło" żądnej rozgłosu autorki, zapewne przekonał się, że 28-latka raczej nie została obdarzona szczególnym talentem do pisania. Była narzeczona Arkadiusza Milika wie za to doskonale, jak skutecznie zrobić medialny szum wokół siebie, co udowodniła niedawnym wywiadem u Żurnalisty.