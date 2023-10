Jest decyzja sądu w sprawie reportażu "Bagno" o TUSZOWANIU PEDOFILII. Krzysztof Sadowski pozwał jego twórcę o ZNIESŁAWIENIE

widz 28 min. temu zgłoś do moderacji 29 1 Odpowiedz

Brawo Panie Mariuszu, świetna robota.Takich zwyrodnialców jak Sadowski trzeba ujawniać, nie mogą chodzić bezkarnie. To przestępcy mają czuć na sobie presję społeczeństwa i wiedzieć że odpowiedzą za to co zrobili. A do Pani Sadowskiej mam pytanie, skoro twierdzi pani że przeszła piekło w związku ze sprawą ojca. Czy zastanawiała się Pani kiedyś, jakie piekło zgotował Pani ojciec tym niewinnym dzieciom i że one będą z tą traumą żyć do końca swoich dni? Pani ojciec to pedofil i musi ponieść karę za to co zrobił.