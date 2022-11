Krzysztof Sadowski był oskarżany o pedofilię. Prokuratura PODJĘŁA DECYZJĘ w tej sprawie

Matka trójki ... 51 min. temu zgłoś do moderacji 119 26 Odpowiedz

Kochani co ja mam robić, doradźcie mi. Mój 12-letni syn mnie bije i ciągle wyzywa od "szmaty", bo zabrałam mu telefon i kartę SIM. Kiedy w piątek zawiozłam go do szkoły i chciał telefon, a ja kategorycznie odmówiłam, to zaczął mnie bić po twarzy. Już nie mam siły, a tu troje dzieci. Na mojego męża nie mogę liczyć. W ogóle się nie interesuje dziećmi, a jak jest jakiś problem, to jeszcze od niego dostaję obelgi, bo mu suszę głowę niepotrzebnymi rzeczami. Przez 12 godzin siedzi zamknięty w pokoju, bo pracuje zdalnie, a gdy kończy pracę, to wychodzi na spacer bo on musi odpocząć. A ja muszę dzieci uszykować do szkoły, nakarmić, porozwozić, posprzątać, ugotować, uprać, poprasować, odrobić lekcje z nimi, zakupy zrobić, a jego nic nie interesuje. I tylko ciągle codziennie, że popsułam mu karierę, bo on chciał być aktorem, a musi w firmie finansowej pracować. Nie mam już siły