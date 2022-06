Jest decyzja w sprawie Eurowizji! Europejska Unia Nadawców ucina spekulacje w sprawie organizacji konkursu w Ukrainie

Co najmniej 10 tysięcy osób jest zwykle akredytowanych do pracy przy Konkursie Piosenki Eurowizji, w tym gronie są załoga, personel i dziennikarze. Spodziewamy się, że na to wydarzenie przyjedzie kolejnych 30 tysięcy fanów z całego świata. Ich dobro jest naszą największą troską . Dlatego ważne jest, aby decyzje podejmowane w związku z tak złożonym wydarzeniem telewizyjnym transmitowanym na żywo były podejmowane przez profesjonalnych nadawców i nie były upolitycznione - czytamy.

Dalej EBU powołuje się na regulamin, który uwzględnia możliwość przeniesienia konkursu do innego kraju, gdy wystąpią specjalne okoliczności. Podkreślono, że w sprawie organizacji Eurowizji skorzystano z raportów ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem. Wniosek jest jeden: Eurowizji w Ukrainie nie będzie, bo to zbyt niebezpieczne.

Wszystko to składa się na ogólną ocenę EBU, że pod względem bezpieczeństwa i gwarancji operacyjnych nie są spełniane niezbędne wymogi dotyczące hostingu określone w regulaminie Konkursu Piosenki Eurowizji. Biorąc to wszystko pod uwagę, EBU z żalem podjęła decyzję o przeniesieniu imprezy do innego kraju i będzie kontynuować dyskusje na temat znalezienia odpowiedniej lokalizacji na przyszłoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. Cieszymy się, że możemy dalej współpracować z naszym ukraińskim członkiem UA:PBC we wszystkich tych kwestiach.