Jest szansa na POWRÓT Mr. Biga w kontynuacji "Seksu w wielkim mieście"?! Chris Noth komentuje!

Kolejne złe wieści na temat And just like that (tak brzmi nazwa sequelu Seksu w wielkim mieście) pojawiły się w mediach w ubiegłym tygodniu. Portal Page Six poinformował, że na małym ekranie nie będzie nam dane ponownie zobaczyć ani Chrisa Notha, który przez lata wcielał się w postać legendarnego Mr. Biga, ani Davida Eidenberga w roli poczciwego Steve'a Brady'ego. Wygląda jednak na to, że istnieje jeszcze cień szansy dla przynajmniej jednego z aktorów.