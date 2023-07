Joanna Jabłczyńska o zarobkach aktorów i prawników. Ujawnia, gdzie lepiej płacą: "Jeśli człowiek wykształcony, to pieniądze zarobi"

Joanna Jabłczyńska już od 20 lat związana jest z serialem "Na Wspólnej". Aktorka nigdy nie kryła, że to właśnie ta produkcja otworzyła jej drzwi do kariery, jednak 37-latka nie zdecydowała się na tę drogę zawodową. W pewnym momencie uznała, że chce mieć również inny fach w ręku. Dlatego w 2009 roku ukończyła studia prawnicze. Później poszła na studia podyplomowe dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych.

Teraz z powodzeniem łączy grę w serialu i pracę w kancelarii . Głównie poświęca się obsłudze korporacyjnej i ochronie dóbr osobistych, co ciekawe często w sprawach medialnych. Jabłczyńska przyznaje, że to właśnie na tym zarabia i głównie dzięki pensji prawniczej może się utrzymać.

Bycie prawnikiem jest dużo bardziej wymierne. Jeżeli będę się edukować, wygrywać sprawy i po prostu będę profesjonalna jako radca prawny, to nie ma opcji, że nie będzie się miało klientów. Jeżeli człowiek jest wykształcony i dalej się kształci, bo to jest obowiązkowe w tym zawodzie, to te pieniądze zarobi - mówi w rozmowie z Plejadą Joanna Jabłczyńska.