Joanna Jakubas wystąpiła na Wielkim Kolędowaniu z Polsatem na Podhalu. Prywatnie to córka jednego z NAJBOGATSZYCH Polaków (FOTO)

Święta zbliżają się wielkimi krokami, co w świecie telewizji od lat jest okazją do przyciągnięcia widzów okolicznościowymi koncertami. Telewizja Polsat zorganizowała Wielkie Kolędowanie na Podhalu, w którym wzięło udział wiele prominentnych postaci polskiej sceny. Wśród nich znalazła się Joanna Jakubas , którą możecie już kojarzyć z innych wydarzeń muzycznych.

Joanna Jakubas kolęduje z Polsatem. Prywatnie to córka miliardera

Nie jest tajemnicą, że Joanna jest związana ze śpiewem praktycznie od zawsze i zdobyła na tym polu imponujące wykształcenie, które, jak widać, okazało się bardzo przydatne w rozkręcaniu kariery z prawdziwego zdarzenia. Jakubas studiowała na Manhattan School of Music w Nowym Jorku, a potem kontynuowała naukę w Royal College of Music w Londynie. Wcześniej studiowała także ekonomię, ale to muzyka zawsze grała w jej sercu pierwsze skrzypce.