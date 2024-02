Joanna Jędrzejczyk STRACIŁA PRACĘ przez konflikt TVP i TVN?! "Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam"

A to dopiero heca. Z dość niespodziewanego źródła właśnie dostaliśmy nowe informacje na temat zimnej wojny TVN i TVP , która trwała w najlepsze przez ostatnie osiem lat. Swoje trzy grosze dorzuciła do debaty publicznej Joanna Jędrzejczyk , która z zarówno jedną jak i drugą stacją była w pewnym stopniu związana zawodowo. Jak przyznaje, próba grania na dwa fronty nie spodobała się w końcu producentom.

Joanna Jędrzejczyk straciła pracę przez konflikt TVP i TVN

Podczas wizyty na kanale youtubera Wini Jędrzejczyk wyśpiewała, jak to o mało co nie zagrała u boku Agaty Kuleszy . Pech jednak chciał, że w tym samym czasie jurorowała sobie w Telewizji Polskiej.

Byłam na castingu do "Skazanej". W ogóle miałam tam grać. W ogóle ciekawe, że tam poszłam, się zestresowałam. Odegrałam ze dwie, trzy scenki i dostałam informację zwrotną, że "tak". Zostałam trochę pokrzywdzona. Ja nikogo tutaj nie obwiniam. Ale chodzi o to, że ja wtedy prowadziłam ten program "Dance, Dance, Dance" i to była wojna TVN przeciwko TVP. To słabe było.