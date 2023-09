Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi opowiedziała o chorobie. "Stałam przed lustrem i płakałam"

Ers 16 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Zmagam się z depresją od 12 roku życia i nie jest to łatwe do przetrwania. Zwłaszcza dużo osób, które na co dzień wydają się bańka szczęścia przechodzą w swojej głowie bitwę o przetrwanie. Mam wrażenie, że tak naprawdę nie było tylko w mojej głowie, ale w całym moim ciele. Ciągle boisz się, że upadniesz i zawiedziesz samego siebie, ale nie masz siły na to żeby cokolwiek z tym zrobić... Po latach walki stwierdzam, że od życia chce tylko spokoju, którego nigdy nie uzyskałam i pewnie nie uzyskam. Więc nigdy nie dostanę tego czego chce.