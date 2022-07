Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor KUPILI DOM w Hiszpanii! Pokazali, jak urządzili się za granicą (ZDJĘCIA)

W instagramowym filmie Joanna i Maciej zaprezentowali obserwatorom, jak ich hiszpański dom zmienił się od 2021 roku - wygląda więc na to, że to właśnie wtedy małżonkowie stali się posiadaczami nieruchomości. Dzięki nagraniu dowiadujemy się, iż para może cieszyć się m.in. przestronnym salonem z wyjściem na taras oraz minimalistyczną kuchnią. We wnętrzu domu Dowborów króluje prostota i jasne barwy, nie brakuje także dekoracyjnych akcentów. Małżonkowie mają do dyspozycji umeblowany taras oraz ogród.