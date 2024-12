Joanna Koroniewska ponownie rozprawia się z CHAMSKIMI uwagami internautów. "Fanka" stwierdziła, że wygląda jak babcia. Ostro jej dopiekła

Nigdy nie byliśmy miłym i wyrozumiałym społeczeństwem ale to co się porobiło z ludźmi przez ostatnią dekadę to już tragedia. byle krytykować! Pouczać innych jak mają żyć i jak wyglądać! Sami specjaliści. prawie nikt nie rozumie zasady" nie podoba się to nie patrz"! Albo jesteśmy tak niedowartościowani że musimy to nadrabiać "wieszając przysłowiowe psy" na innych. Wszystko na nie. A to wygląda za młodo, a to za staro, a to nie tak ubrana czy uczesana, tylko ja się zastanawiam gdzie ukrywają się te krytykujące innych ideały, bo na ulicach ich nie widać.