Joanna Koroniewska pokazała się chora. "Kiedy myślisz, że laski z Instagrama zawsze wyglądają jak milion dolarów"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to te znane twarze, które wyjątkowo dobrze odnajdują się w świecie social mediów. Aktorka i prezenter są dziś prężnie działającymi influencerami, a ich instagramowe profile śledzi już łącznie ponad milion osób.

Ich content opiera się głównie na żartobliwych nagraniach, w których najczęściej nabijają się z samych siebie. Joanna Koroniewska słynie również z pokazywania się w naturalnej odsłonie , za co niekiedy się jej obrywa.

Zobacz także: Jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor dbają o siebie? "Zrozumiałam, że jak nie ruszę tył*a z kanapy, to będzie źle"

Joanna Koroniewska pokazała, jak wygląda chora. Oto reakcja Macieja Dowbora

W opisie do nagrania celebrytka dodała:

Pytanie do Was - jaki stan chorobowy w Waszym domu? U nas do tej pory 3:1, czyli 3 dziewczyny chore i jakoś końca nie widać… Na razie tylko Adonis się jakoś trzyma, a jeszcze zima się nie zaczęła...