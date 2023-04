Joanna Krupa i Douglas Nunes świętują urodziny tego samego dnia. Dodali niemal identyczne wpisy...

Emi 18 min. temu zgłoś do moderacji 9 15 Odpowiedz

Najważniejszą rzeczą o jakiej muszą wiedzieć matki jest to, że od dnia urodzenia dziecka nie żyją dla siebie tylko dla dziecka . Matki przez pierwsze lata życia dziecka powinny żyć potrzebami maleństwa. Kochać , przytulać , poświęcać maximum czasu, być cierpliwą i dobrą. Tylko takie wychowanie daje dziecku siłę , pewność siebie i zdrowie.Chcecie mieć dobre dzieci - same bądźcie dobre.Dzieci niekochane, podrzucane gdzie popadnie ( bo mama musi mieć czas dla siebie) dzieci których matki zajmują się wszystkim tylko nie nimi wyrastają na agresywnych niepewnych siebie ludzi ze skłonnością do depresji . Kochająca , nieoceniająca , ciepła matka to gwarancja dobrego życia. To ważne