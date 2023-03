Joanna Krupa publikuje pierwszy post od potwierdzenia rozwodu. Pokazała wyjątkowe zdjęcie (FOTO)

W poniedziałek media obiegła wiadomość, że małżeństwo Joanny Krupy i Douglasa Nunesa wkrótce przejdzie do historii. Jak przekazały zagraniczne serwisy, w tym People czy TMZ, po prawie pięciu latach od ślubu mąż celebrytki złożył pozew o rozwód w sądzie w Los Angeles. W dokumentach Nunes wskazał, iż rozpad związku z Krupą nastąpił wskutek "różnic nie do pogodzenia", wniósł także o wspólną opiekę nad ich trzyletnią córką Ashą-Leigh. Jurorka "Top Model" zdążyła już potwierdzić doniesienia o rozwodzie, publikując w sieci specjalny post.

Joanna Krupa w pierwszym wpisie od czasu potwierdzenia rozwodu. Pochwaliła się wyjątkowym zdjęciem

Nie jest tajemnicą, że w obliczu rozstań celebryci nierzadko decydują się na jakiś czas ograniczyć aktywność w mediach społecznościowych. Wygląda jednak na to, że Joanna Krupa postanowiła obrać nieco inną taktykę i nie ma zamiaru znikać z sieci. Niedługo po tym, jak celebrytka potwierdziła doniesienia o rozwodzie, na jej instagramowym profilu pojawił się nowy wpis. We wtorek jurorka "Top Model" pochwaliła się obserwatorom fotografią w towarzystwie córki Ashy-Leigh.

Mój anioł - napisała. [do angielskiego słowa "my" celebrytka dołączyła emotikonę przedstawiającą anioła - przyp. red.]

Joanna Krupa pozuje z córką. Fani nie szczędzili jej ciepłych słów

Słodziaki; Nasze dzieci to wszystko, co się liczy; Cudowne, miłość doskonała; Dwa anioły; Ten piękny czas tak szybko mija... Łap te chwile; To jest miłość; Cudowne dziewczyny jesteście; Śliczna po mamusi; Dużo miłości; Czysta miłość; Jej, jaka ona słodka. I mamusia cudna; Bądź silna dla niej; Wszystkie Joa to strongmenki. Joanna, dasz radę!; Joasiu, trzymajcie się. Jeszcze będzie przepięknie; Trzymaj się Aśka; Macie wszystko, bo macie siebie; Miłość do dziecka - bezwarunkowa i najpiękniejsza. Daje siłę i moc jak żadna inna. Wszystko się ułoży - trzymajcie się razem ciepło; Przesyłam miłość. Jesteś dobrą mamą - pisali internauci pod postem Krupy.