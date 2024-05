Joanna Krupa zdradza, że jest otwarta na NOWĄ MIŁOŚĆ. "Była jedna czy dwie randki. Mam kogoś na oku" (WIDEO)

Joanna Krupa wróciła do randkowania

Na razie jestem sama. Moim największym serduszkiem jest córeczka i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie nie ma nikogo, o kim mogłabym powiedzieć coś fajnego czy jakąś historię. Niestety, w tych czasach faceci są albo zajęci, albo już zniszczeni i to nie to samo, jak miałam 20 lat . (...) Teraz inaczej patrze na przyszłego partnera, bo mam córeczkę, wiem, czego chcę, a czego nie chcę. Nie chciałabym tracić czasu jeśli od początku widzę czerwone flagi - wyznała Pudelkowi Joanna Krupa.

Ostatnio może była jedna czy dwie randki. Zobaczymy (dop. red. czy to to). Nie mogę powiedzieć, że się z kimś spotykam, ale mam kogoś na oku. To nie znaczy, że to coś ważnego - dodała.