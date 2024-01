Joanna Krupa pokazała, jak uczy 4-letnią Ashę języka polskiego. Fani doceniają: "MEGA SZACUN" (WIDEO)

Dana 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mieszkam w Luksemburgu, tez rozmawialam i rozmawiam (dzisiaj ma prawie 19 lat) po polsku. Czytalam ksiazki i zachecalam, zeby tez czytala, bo umiec mowic a umiec czytac, to oczywiscie dwie rozne ,,sprawy,, . Mowi bez akcentu, ze swoja kuzynka z Polski czasami cos pisza nz Watshapie, ale po angielsku. Czasami pytala mnie jak pisze sie to czy owo po polsku, teraz juz nie pyta i pisza po angielsku. Sobotnie szkolki istnieja, ale szczerze mowic nawet o nich nie myslalam zeby ja tam posylac. Dzisiaj bez problemu mowi i pisze po angielsku, francusku, niemiecku i oczywiscie po polsku:) Luksemburg ma to do siebie ze uczy sie tutaj trzech jezykow administracyjnych, plus jeszcze dochodzi luksemburski. Jezeli ma sie tak zwany talent do jezykow to swietnie, jezeli nie to duzo mlodych maja problemy w szkole i czesto spotyka sie tutaj powtarzanie klasy i to juz na poziomie podstawowki.