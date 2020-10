Joanna Kurowska wspomina Dariusza Gnatowskiego: "Nikomu nie zazdrościł. Był skromny i życzliwy"

We wtorek wieczorem media obiegła smutna i niewiarygodna wiadomość: nie żyje Dariusz Gnatowski , aktor, który od lat wcielał się w postać Arnolda Boczka w Świecie według Kiepskich. Gnatowski grał jednak nie tylko "pana Boczka", a jego odejście szczerze zasmuciło środowisko aktorskie oraz widzów oglądających go w różnych produkcjach.

Odszedł mój serdeczny kolega Darek Gnatowski. Och, jaki to był wspaniały kompan. Opowiadał dowcipy po góralsku z akcentem nie do podrobienia - pisze aktorka, zwracając uwagę na to, że Gnatowski był niezwykle skromny i nigdy nie zazdrościł tym "większym" ich "bardziej ambitnych" kreacji aktorskich: Był przy tym skromny i życzliwy życzliwością jaka już dzisiaj jest na wymarciu. Nikomu nie zazdrościł. O swoich kolegach z Krakowa, Treli, Peszku, Stuhrze, mówił z niekłamanym podziwem. W naszym środowisku to rzadkość. Nie wartościował się odbierając wartość innym.