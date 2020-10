Popularny i lubiany aktor, Dariusz Gnatowski, zmarł w wieku zaledwie 59 lat.

Gwieździe popularnego tasiemca nigdy nie zależało, aby być na świeczniku, aktor jedynie od czasu do czasu pojawiał się na ściankach i udzielał wywiadów. Gnatowski nie ukrywał, że zmaga się z dwiema poważnymi chorobami - nadwagą i cukrzycą, które położyły się cieniem na jego życiu. Największą ostoją były dla niego żona Anna i córka Julia - to one pomagały mu w walce z jego przypadłościami. Osiem lat temu Dariusz dowiedział się, że cierpi na cukrzycę typu drugiego. W rozmowie z Na żywo mówił, że to właśnie Anna i Julia wspierały go i dopingowały, aby dbał o swoje zdrowie. Wtedy musiał zmienić totalnie wszystko - swój styl życia, dietę i podejście do aktywności.