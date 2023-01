Joanna Kurowska wspomina Emiliana Kamińskiego i jego zdolności paranormalne: "Opowiadał, że wszędzie spotyka duchy"

Życie 3 godz. temu zgłoś do moderacji 44 15 Odpowiedz

Jestem początkującym kierowcą pomimo tego że mam 35 lat i jestem kobietą, jeśli coś to dla kogoś zmienia. Jeżdżę od kilku miesięcy i to co zauważyłam na drodze, to jest dramat. Z racji tego, że brak mi doświadczenia jeżdżę wolno 50-60 km/h, przestrzegam przepisów, czasem mam jeszcze trudności w parkowaniu, zwłaszcza w wąskich miejscach. To, co mnie martwi, to jest to, że jestem najwolniejszą użytkowniczką drogi, a jeżdżę po Warszawie. Pomimo tego że w mieście jest ograniczenie do 50km / h to często spotykam się z trąbieniem (!!!) przez innych użytkowników dróg, jeśli jadę właśnie tyle. Dlaczego tylu ludzi ma w poważaniu przepisy i bezpieczeństwo swoje i innych? Ta pani dostała mandat za jazdę ok. 70 km... Czy słusznie, nie wiem, dla niektórych to i tak za wolno.