Joanna Kurska ma NIEWIELKIE SZANSE na wygranie w sądzie z TVP? Prawnik tłumaczy: "Sprawa nie jest taka prosta"

Na naszych oczach zabijają Telewizję Polską . To musi być rozliczone, a za powielanie kłamstw na mój temat będą kolejne pozwy - groziła na Instagramie.

Prawnik nie ma dobrych wiadomości dla Joanny Kurskiej

Kurska jest chyba przekonana, że wygra w sądzie, jednak z prawnego punktu widzenia może to nie być takie proste. W rozmowie z Plejadą mecenas Mariusz Stankiewicz z kancelarii Stępień&Stankiewicz tłumaczy, że kobieta pracowała w telewizji publicznej opłacanej z podatków Polaków, zatem wynagrodzenie, jakie otrzymywała, nie jest jedynie jej prywatną sprawą.

W przypadku pani Joanny Kurskiej sprawa nie jest jednak dla niej taka prosta. (...) TVP S.A to spółka Skarbu Państwa, jej finansowanie i majątek pochodzą z budżetu państwa (...), a skoro tak, to ograniczeniu podlega w tej sytuacji prawo do prywatności.