Joanna Kurska POZYWA Tomasza Sekielskiego i Piotra Krysiaka za tekst o korupcji. Pokazała dokumenty z sądu. Oto czego się domaga

ręce klej 17 min. temu zgłoś do moderacji 25 2 Odpowiedz

się nie tylko jej ale i mężowi ---łatwo to udowodnić ---po ich mieniu ---no rozwód kościelny kosztuje ,wycieczki itp zabrac im wszystko i usadzić za kraty ---niszczyciele kultury ---no zapłodnienie in vitro też kosztuje