Rozwścieczona Joanna Kurska reaguje na zarzuty TVP. Nie gryzła się w język: "Jesteś UZURPATOREM"

Joanna Kurska odpowiada władzom TVP. Nie kryła silnych emocji

Likwidator Gorgosz bezprawnie podający się w przestrzeni publicznej za władze TVP, pomimo odrzucenia go przez KRS, żąda trwałego usunięcia wpisu z mojego Instagrama - napisała. Likwidator Gorgosz nie zauważył, że wpis był InstaStory więc po 24 h sam zniknął, czyli nie ma go, choć Gorgosz myśli, że jest. W sumie nie powinno to dziwić w przypadku człowieka, który myśli, że jest (władzą TVP), choć go nie ma.