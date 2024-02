Joanna Kurska z córką wpatrują się w PORTRET Donalda Trumpa w muzeum sztuki w Waszyngtonie (FOTO)

Hhh 32 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Jsk odebrać to ze fscet natrętnie wypytuje o to ile płace za mieszkanie, z czego się utrzymuje, skąd mam pieniądze? Zapytał raz o kwotę najmu powiedziałam ze to jest moja sprawa ale wciąż podejmuje temat. Jednocześnie cały czas się przechwala kasa zarobkami 40 tys tylko ze nie widać tego u niego ani po aucie ani po mieszkaniu czy gdziekolwiek. Przestaje mi się to podobać ogólnie bo tyvh pytan jest za dużo dotyczących kwestii finansowych a jestem bardzo na to wyczulona. Wypytuje czy posiadam własne mieszkanie bo kiedyś omyłkowo coś zasugerowałam ponieważ posiadam własna nieruchomość, ale widząc te wszystkie pytania powiedziałam ze to mieszkanie własności rodziców .