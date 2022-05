Joanna Moro pokazuje zdjęcie z komunii syna i pomstuje: "Szlag mnie trafia na te MAŁE, POLSKIE WESELA"

Babcia przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Joanno, to temat wrażliwy ale jakże aktualny.Juz od dłuższego czasu nie rozumiem co w tym dniu jest najważniejsze.Jestem osoba w podeszłym wielu, myśląca i mam dwie wnuczki. Najważniejszy krok jaki kosciol zrobil to sa alby.Skończyła sie rewia mody, pozostały teraz fryzury, którymi mamusie oszpecaja urok młodości swoich dziewczynek.Bo to o nie chodzi…..Prezenty……….szkoda podejmować ten temat………ale najbardziej mnie boli fakt, ze dzieci po przystąpieniu do pierwszej komunii uczęszczają przez tydzień do kościoła a następnie sporadycznie i w końcu w wieku 11,12 lat wcale.Żadnych praktyk religijny w wielu domach.Nie wiem kogo za to winić??????? Mysle, ze wszystkich po trochu:kosciol, ze msze św. Sa nudne, a nauki zbyt długie, czas mszy prawie z zegarkiem w ręku trwa godzinę.Jeszcze jedna modlitwa ,za chwile kolejna bo nie minęła godzina.To nie jest dobrze przyjęte prze mlodych, nie tylko dzieci.My w podeszłym wielu mamy inne potrzeby i modlitwy ale młodzi nie mogą byc na sile przez duchownych przyczymywani.Rodzina……jak trwoga to do Boga……itd