Joanna Moro SZLIFUJE WOKAL przed kolejnym występem. Wzięła na warsztat utwory Marka Grechuty i Edyty Geppert...

Ewa 6 min. temu

Pani Joanno po co? Do utworów Edyty Geppert i Marka Grechuty trzeba mieć kawał dobrego głosu. Z pewnością ma Pani inne umiejętności na wysokim poziomie, ale śpiew do nich nie należy. Zagranie Anny German nie uczyniło z Pani świetnej wokalistki. Narazi się Pani tylko na krytykę i to na własne życzenie. Jest jeszcze czas, żeby się wycofać.