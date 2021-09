Joanna Moro przerywa milczenie po KOMPROMITACJI w Sopocie: "Liczy się dobra zabawa i show. I taki ten koncert był"

Sara 15 min. temu zgłoś do moderacji 27 0 Odpowiedz

Droga Pani... Gdyby Pani tam stanęła na tej scenie nie biorąc grubej gaży za ten "występ" tylko przekazując te fundusze na jakiś szczytny cel, to można by przymknąć oko. Ale widz nawet ten mało wymagający to jednak Pani odbiorca, a dając taki popis jaki Pani dała, i do tego kasując wszelkie komentarze tylko pokazuje swą małostkowość i tupet.