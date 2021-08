TYLKO NA PUDELKU: Pracownik TVP TŁUMACZY ZA MORO: "Fałszowanie nie należy w rzeczywistości do pani Joanny, tylko do TANCERKI SYMULUJĄCEJ ŚPIEWANIE"!

Omg 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To może ta sama tancerka co była w Opolu i słuchamy jej na youtube. Naprawdę po co robicie krzywdę tej kobiecie i zmuszacie ja do śpiewania na scenie? Jak nie umie śpiewać to nie umie. I koniec.