Joanna Moro ZABLOKOWAŁA KOMENTARZE po popisowej klapie w Sopocie! To jednak nie powstrzymało internautów: "TRAGEDIA"

kaka 2 godz. temu zgłoś do moderacji 416 3 Odpowiedz

Ogólnie to jest taki człowiek, który ma niewiele talentu w moim odczuciu. Wypłynęła na tej German ale tam to historia taka niewymagająca wiele poza podobieństwem gdzieś tam uchwyconym. I chyba od tej roli jej trochę sodówka pomieszała. Powinna chyba podejść z dużą pokorą do siebie - jeśli chce śpiewać no to iść i się uczyć od zera.