Pozbawiona wyczucia Joanna Moro "reaguje" na sytuację w Afganistanie, wijąc się na zdjęciu w STROJU KĄPIELOWYM (FOTO)

To, co dzieje się aktualnie w Afganistanie, mrozi krew w żyłach. Po tym jak Joe Biden ogłosił, że amerykańskie wojska po dwóch dekadach wycofują się z dalszego stacjonowania w położonym w Azji Południowej państwie, internet zalewają zdjęcia przedstawiające horror, jaki przeżywają próbujący uciec przed talibami Afgańczycy.

Podczepić się pod chodliwy temat zapragnęła też najwyraźniej Joanna Moro. Serialowa Anna German zrobiła to jednak w wyjątkowo niesmaczny sposób. Wielbicielka morsowania nie była w stanie pohamować zamiłowania do publikowania roznegliżowanych zdjęć nawet w obliczu poruszania tak poważnego tematu. Nawiązała więc do dramatu Afgańczyków, pozując w... stroju kąpielowym.