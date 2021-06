Joanna Moro gorszy fanów, grasując TOPLESS nad warmińskim jeziorem: "ZERO WSTYDU I PRZYZWOITOŚCI"

Joanna Moro pojawiła się wiele lat temu w show biznesie dzięki produkcji telewizyjnej o życiu Anny German. Od tego czasu jej kariera zmieniła nieco kierunek, a dziś aktorka znana jest głównie z ról w serialach oraz z wyraźnej słabości do publikowania w sieci roznegliżowanych zdjęć.

Choć z początku profil Joanny Moro na Instagramie nie różnił się drastycznie od tych należących do jej znanych koleżanek, to dziś wzbudza on niezwykle skrajne emocje. Asia prezentowała się bez ubrań przy wielu okazjach, między innymi podczas relacji z sesji w saunie podczas karmienia piersią czy morsowania w ciąży, czego internauci nie zostawili bez komentarza.

Teraz Moro ponownie wywołała kontrowersje i znów ma to związek ze zdjęciami topless. Aktorka obecnie wypoczywa na Warmii, gdzie relaksuje się w swój ulubiony sposób, czyli morsując. Z nieznanych przyczyn uznała jednak, że internauci powinni zobaczyć ze szczegółami to, co się wtedy działo i dlatego pochwaliła się też, jak pozuje do pamiątkowych selfie nad wodą zakrywając ręką biust.

Zawsze kiedy morsuję mam uśmiech od ucha do ucha. Dobrego poniedziałku! Z dystansem - napisała.

Jak nietrudno się domyślić, pomysł fotografowania się z oswobodzonym biustem na potrzeby mediów społecznościowych wzbudził dość skrajne reakcje. Co ciekawe, Joanna zareagowała na miłą część wpisów pod postem, a bez odpowiedzi pozostawiła te, które zarzucały jej silenie się na kontrowersje.

Lekka przesada. Po co takie zdjęcia na koncie instagramowym? - zastanawiała się jedna z fanek.

Kiedy nie ma się nic mądrego do powiedzenia, to trzeba się pokazywać nago - odpisywała jej inna.

Nie wyobrażam sobie takich zdjęć mojej mamy wrzucanych do sieci, gdzie wszyscy moi koledzy je widzą i komentują i nie są to miłe komentarze. Zero wstydu i elementarnej przyzwoitości - wtórowała im kolejna.

Cieszycie się, że Asia jest przed nami taka otwarta?

