Joanna Moro pozuje do rodzinnego zdjęcia BEZ BIUSTONOSZA. Internauci: "TROCHĘ NIE NA MIEJSCU" (FOTO)

Moro niezwykle upodobała sobie także dzielenie się zdjęciami w negliżu , co udowodniła nawet podczas rodzinnych wakacji na Fuerteventurze. Polsko-litewska aktorka wraz z mężem i pociechami wybrała się ostatnio na urlop na jedną z hiszpańskich wysp, co swoją drogą nie spodobało się jej nieprzekonanym do podróżowania w dobie pandemii fanom.

W niedzielę Joanna po raz kolejny wywołała konsternację wśród osób śledzących jej profil. Chodzi o z pozoru niewinne zdjęcie przedstawiające rodzinny lunch na plaży z mężem i dziećmi. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że aktorka pozuje do fotografii... bez biustonosza.

To jest moje życie i życie mojej rodziny! Niech każdy sam decyduje, jak chce żyć, bo życie jest jedno i warto je przeżyć w pełni, i w zgodzie i wygodzie ze sobą. Tolerujmy siebie nawzajem i swoje wybory. To zdjęcie rzeczywiście, w pewnym sensie może wydać się prowokacyjne czy niesmaczne, ale takie ujęcie naszej piątki nam wyszło. (...) I to też jestem ja. Ta sama ja, na galowo, na sportowo, styrana czy na plaży. (...) Po co upubliczniać? Żeby ludzie widzieli, że świat jest w różnych barwach - odpowiedziała wyraźnie zirytowana aktorka.