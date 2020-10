"Fani" oburzeni NAGĄ SESJĄ Joanny Moro z córką: "BIEDNY MALUSZEK" (FOTO)

Pudelkowa 30 min. temu zgłoś do moderacji 21 16 Odpowiedz

Mój gin, ostatnio powiedział mi, że podczas ciąży i porodu kobieta idiocieje. Niemal każda. Ta dawka hormonów daje się we znaki, a czas dochodzenia do siebie to czasem niemal dwa lata. Pani Moro jest tego przykładem. Kompletnie jej odbiło, z dnia ba dzień wydaje się być coraz gorzej. Kiedyś gdy kobiety przechodziły połóg, tylko bliscy byli świadkami tej chwilowej niedyspozycji umysłowej, teraz gdy jest ten nieszczęsny internet i te wszystkie instagramy, cały świat ogląda ten proces idiocenia. Najgorsze jest to, że te wszystkie baby myślą ze ktoś to chce oglądać albo co gorsze, że te upodlenia kogoś w jakiś sposób edukują.