Joanna Moro IRYTUJE fanów zdjęciem podczas karmienia piersią: "Czy to konto jest od CHWALENIA SIĘ DZIECKIEM?" (FOTO)

Joanna Moro , po ogromnym sukcesie serialu Anna German, na próżno próbowała go powtórzyć w innych produkcjach. Ostatecznie aktorka uznała więc chyba, że nie ma sensu gonić za popularnością i warto skupić się na tym, co najważniejsze - rodzinie.

Niedawno 35-letnia Joanna urodziła trzecie dziecko. Jeszcze przed rozwiązaniem gwiazda odkryła, że "ciążowy kontent" to świetny sposób na przypomnienie o sobie światu . Niestety, z powodu nietuzinkowych zainteresowań Moro, nie wszystkie jej wpisy zostały przyjęte z entuzjazmem.

Również po narodzinach małej Ewy Joanna Moro zdążyła podpaść "instamatkom", które oskarżyły ją o zabieranie niemowlaka do... sauny.

Joanna Moro morsuje cztery tygodnie po porodzie

Na szczęście wygląda na to, że serialowa Anna German nie ma zamiaru dać się zastraszyć hejterom i nadal na bieżąco relacjonuje kolejne etapy rozwoju córeczki. Ostatnio aktorka pochwaliła się "odważnymi" zdjęciami z plaży, wykonanymi podczas karmienia Ewy piersią :

Wiecie, że w piątek właśnie skończył się 20. światowy tydzień karmienia piersią? - zdradziła powód opublikowania intymnych zdjęć aktorka i dodała: My się karmimy, przytulamy, dotykamy, śmiejemy i patrzymy sobie w oczy – najpiękniejsza więź matki z dzieckiem... Jest tyle zalet karmienia piersią. Taka symbioza dwóch organizmów. Jakie Wy macie doświadczenia z karmieniem piersią? My – same pozytywy.