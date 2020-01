Joanna Moro tłumaczy się z morsowania w ciąży: "Wierzę, że korzyści dla mojego organizmu przełożą się na zdrowie dziecka"

Ooo 56 min. temu zgłoś do moderacji 12 5 Odpowiedz

Jak widze jak kobiety czasami podchodza nierozwaznie do ciazy to az mi przykro :(Stracilam 5 ciaz.W jednej nawet nie moglam nogi podniesc bo dostawalam skurczow a Lewandowaska skacze i robi pompki tak jakby nie mogla z tym zaczekac kilka miesiecy.Trzeba przeciez robic mase...nastepna madra bo wskakuje do lodowatej,brudnej wody i jest pewna ze jeszcze to sluzy zdrowiu.Szanujcie chociaz mala istote ktora moze w kazdej chwili stracic bo nic nie jest pewne ma 100%