Joanna Moro tłumaczy się ze zdjęcia z dzieckiem w saunie i zapewnia: "Uspokajam wszystkich: JESZCZE NIE ZWARIOWAŁAM"

Joanna Moro przed laty zapisała się w świadomości Polaków jako serialowa Anna German . Choć aktorka sama przyznała, że wcielenie się w rolę znanej piosenkarki nie wpłynęło dobrze na jej karierę, to wciąż znajduje sposoby na to, aby załapać się na wzmianki na portalach plotkarskich. Niedawno dała się poznać jako zapalona miłośniczka morsowania , w czym nie przeszkodził jej nawet błogosławiony stan.

Morsowanie w ciąży wywołało dość skrajne reakcje wśród fanów, jednak to dopiero początek intrygujących zainteresowań aktorki. Kilka dni temu Joanna Moro pochwaliła się tym, jak karmi półroczne dziecko piersią podczas wizyty w saunie, co także zostało przyjęte różnorako. W udostępnionym poście celebrytka twierdziła, że ona i jej latorośl uwielbiają rosyjskie banie i "ciepełko", jednak nie spotkało się to ze zrozumieniem internautów.