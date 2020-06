Rumiana Joanna Moro KARMI PIERSIĄ W SAUNIE: "Choć jestem morsem, to uwielbiam ciepełko" (FOTO)

Joanna Moro chyba na zawsze w oczach większości Polaków pozostanie serialową Anną German. Sama aktorka nie ukrywa, że rola znanej piosenkarki niezbyt pozytywnie wpłynęła na jej karierę. Mimo to 35-latka wciąż jako tako funkcjonuje na rodzimym podwórku show biznesowym. Asia prężnie działa także w sieci, gdzie dała się poznać jako zapalona miłośniczka morsowania. Jej pasja do zimowych kąpieli nie osłabła nawet w czasie ciąży. Będąc w błogosławionym stanie, zahartowana aktorka ochoczo relacjonowała w sieci lodowate kąpiele, narażając się nieprzekonanym do jej hobby internautom.