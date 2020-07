NAGA Joanna Moro prezentuje swój "poranny rytuał" (FOTO)

Nic 29 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Kiedyś myślałam, że aktorki- aktorzy to ludzie inteligentni, oczytani. No i owszem tacy prawdziwi artyści jak np. Pani Anna Dymna, to erudyci. Miło się ich słucha. A tu mamy gwiazdkę jednej roli. I to w dodatku dobrze zagraną tylko dlatego, że rola po warunkach... i chwalą się te aktoreczki na tych swoich portalach takim g...em, że nawet tego na pudelku czytać nie idzie !!!!