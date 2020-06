Roznegliżowana Joanna Moro chwali się szczupłą figurą po ciąży: "Nie stosuję ŻADNEJ DIETY" (FOTO)

Pod najnowszym postem na Instagramie Moro dla odmiany zbiera same komplementy. Pochwaliła się bowiem szczupłą figurą po ciąży. Do zdjęcia zapozowała w kostiumie kąpielowym i zdradziła swój sposób na piękną sylwetkę.

Powoli, we własnym tempie ciało wraca do formy. Staram się na co dzień rozsądnie odżywiać, ale nie stosuję żadnej diety. Wiem, że zawsze muszę dostarczać organizmowi jak najwartościowszego paliwa, a teraz, kiedy karmię, tym bardziej. Wiem, że po to, żeby dobrze się czuć ze sobą, potrzebny jest ruch, więc cały czas staram się aktywnie żyć i to mi daje ogromną radość i energię.