Joanna Opozda była z Vincentem w SZPITALU! Tabloid twierdzi, że Antek Królikowski nie odwiedził syna

Okazuje się, że problem z pieniędzmi to nie jedyne zmartwienie Joanny Opozdy. W okresie świątecznym 34-latka przeżyła chwile grozy związane ze zdrowiem małego Vincenta. Jak udało się ustalić "Super Expressowi", pod koniec 2022 roku syn celebrytki trafił do szpitala.

Przypominamy, że to nie pierwszy raz, gdy Asia zmuszona była udać się z pociechą do placówki medycznej. Gdy chłopczyk miał zaledwie miesiąc, zmagał się z odmiedniczkowym zapaleniem nerek. Celebrytka ubolewała wówczas, że patrzenie na cierpienie dziecka, to "najgorsze, co ją do tej pory w życiu spotkało".