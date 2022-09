Joanna Opozda dzieli się z obserwatorami wyjątkowym SŁOWEM, jakie Vincent powiedział PO RAZ PIERWSZY (FOTO)

Joanna Opozda od ponad pół roku jest mamą Vincenta . Mimo że początki jej macierzyństwa zbiegły się z bolesnym rozstaniem, jakie zafundował jej Antek Królikowski , to aktorce udało się znaleźć siłę, by poradzić sobie z przeciwnościami losu i skupić się na wychowywaniu synka.

Celebrytka musiała również szybko wrócić do pracy, bo jak wyznała, ojciec jej dziecka nie łoży na wychowanie pierworodnego, co oczywiście według Antka nie jest prawdą. Opozda wzięła sprawy w swoje ręce i powróciła na showbiznesowe ścianki, a także uaktywniła się na Instagramie, gdzie reklamuje wszystko, co się da.