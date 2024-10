Joanna Opozda odsłoniła DEKOLT w eleganckiej czerni na warszawskim evencie. Pokazała klasę?

Na obszernej już liście jesiennych eventów, które przyciągają rzesze wszelkiej maści celebrytów pojawiło się nowe wydarzenie. 16 października zorganizowano uroczystą galę, podczas której przedstawiono zwycięzców w kilkunastu kategoriach konkursu "Znakomitość Roku". Na zaproszonych gości czekała oczywiście ścianka, do której pomaszerowali po niebieskim dywanie.

36-latka zadała szyku w podkreślającej figurę czarnej kreacji z szerokimi ramiączkami opuszczonymi na wysokości biustu, co pozwoliło wyeksponować jej ramiona i dekolt. Dopasowała do niej zbliżone kolorystycznie buty na wysokim obcasie oraz poręczną kwadratową torebkę. Elegancki look Opozdy podkreśliły też włosy upięte w kok.