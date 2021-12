Joanna Opozda ostrożnie o relacjach z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską: "NIE WIEM, JAKĄ JEST TEŚCIOWĄ"

Iza 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tesciowa to nie matka. Ja tez w ciazy i musze lezec. Tesciowa stara sie pomagac, ale to nie to samo, co wlasna mama, ktora dla mnie tez "rzucila wszystko" i pomaga bardzo. Razem z moim mezem robią wszystko przez pol ciazy. Tesciowa tak sie nie angazuje. Ona ma swoje zycie, a w wolnym czasie cos pomoze. Mysle, ze tak to chyba ogolnie wyglada. I tak ja mam naprawdę dobrze z tesciowa, bo moje kolezanki nadaja non stop na swoje wredne tesciowe, ktore nawet odmawiaja nieraz pomocy np.przy dziecku, jak te je poprosza.