Joanna Opozda spaceruje po osiedlu, pchając wózek za 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Pod koniec lutego Joanna Opozda dołączyła do grona mam celebrytek. Jednak ze względu na to, co nawyprawiał ojciec jej dziecka, aktorka nie mogła cieszyć się beztroskim czasem z niemowlęciem. Antoni Królikowski zdradził bowiem żonę i opuścił dom, w którym jeszcze kilka miesięcy temu oczekiwali narodzin syna. Asię i małego Vincenta odwiedza sporadycznie.