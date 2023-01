Joanna Opozda węszy SPISEK po przygodzie z kocią kawiarnią? Pisze o osobach "ratujących wizerunek"

Ktoś mi polecił to miejsce. Niestety nie wpuścili nas do środka. Nie wpuszczają dzieci, więc nie polecam innym mamom . Szliśmy na piechotę 30 minut - napisała na InstaStory Asia.

Po stanowisku kociej kawiarni Opozda poczuła się najwidoczniej wywołana do tablicy, bo raz jeszcze zabrała głos. Aktorka powiedziała, że nie została wyproszona z restauracji, zapewniła o swojej wielkiej miłości do zwierząt , a nawet przeprosiła tych, którzy mogli się poczuć urażeni jej instagramową relacją. Gwiazda nie kryła zaskoczenia, że jej wizyta w kociej kawiarni została aż tak rozdmuchana i negatywnie odebrana.

Niewykluczone, że mama Vincenta znalazła wytłumaczenie co do rozpętanej afery. Aktorka we wtorek wieczorem opublikowała wymowne słowa na InstaStory, dając fanom do zrozumienia, że krytyczne komentarze pod jej adresem to efekt wykupionych trolli (?) i celowych zabiegów specjalistów od (czarnego) PR-u.