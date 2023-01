Joanna Opozda odpowiada kociej kawiarni po odpowiedzi na swoją opowieść: "Chciałabym, żeby tak wyglądały MOJE DRAMATY"

69aga 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 7 Odpowiedz

Jaka ona jest wredna I negatywna... po co oisala I zrobila antyreklame kawiarni.. to bylo nie potrzebne sama naglosnila problem robiac im negatywna opinie bez potrzeby Jeszce ten wpis zeby takie drama miala biorac pod usage jej zycie prywatne... no ludzie!! Kazdy ma problemy a ona z siebie taka cierpietnica robi Szkoda mi jej I jej syna No ale zdradzil ja raz!! A ta leciala z nim do slubu zaraz a teraz cierpi!! Przeviez to bylo wiadome Wypisywala glupoty o Sandrze I jej Szargala opinie bez potrzeby a teraz wiel e cierpi . A moze karma??