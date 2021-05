Joanna Przetakiewicz ciągnie za sobą pudelka i osobistego asystenta na zakupy (ZDJĘCIA)

Choć Joanna Przetakiewicz na co dzień zajmuje się rozbudową swej mniej lub bardziej autorskiej marki La Mania, to ostatnio coraz bardziej daje się poznać jako jedna z naczelnych "pozytywnych myślicielek" w kręgach rodzimego show biznesu. Małżonka Rinke Rooyensa regularnie zdradza instagramowym podopiecznym sekrety na wyzwolenie siebie ze wstydu oraz sposoby, dzięki którym można się diametralnie odmłodzić. Wszystko to, rzecz jasna, dostępne jest zdaniem Joanny na wyciągnięcie ręki, a jedyne czego potrzebujemy do osiągnięcia spełnienia, to wiary w siebie.