Joanna Przetakiewicz zajada śniadanie z przyjaciółką i torebką Hermes za 187 TYSIĘCY ZŁOTYCH

czepiacz 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co na to ekolodzy ? Potrafią zniszczyć komuś barani kożuch w obronie zwierząt. A ta pani paraduje z torebką ze skóry krokodyla ! Podobno przywożenie do kraju skóry, żywych czy wypchanych krokodyli jest zakazane i grozi za to kara. W Polsce krokodyle są pod ochroną !!!