Joanna Przetakiewicz ujawnia swoje PANIEŃSKIE NAZWISKO i mówi, dlaczego z niego zrezygnowała! "Nie jestem już tą osobą"

Joanna Przetakiewicz zyskała sporą rozpoznawalność, kiedy była w związku z Janem Kulczykiem . To właśnie dzięki bliskiej znajomości z miliarderem projektantka mogła zadebiutować na salonach i, co za tym idzie, obcować z osobistościami z show biznesu. Przed nim założycielka domu mody La Mania przez 16 lat trwała w małżeństwie z tajemniczym ukochanym, a owocem tego związku była trójka dzieci. Po rozwodzie absolwentka prawa została z synami, których musiała od tamtej pory wychowywać samodzielnie.

Dziś Joanna Przetakiewicz należy do chlubnego grona najbardziej majętnych rodzimych celebrytek, a jej dewiza życiowa brzmi: " pieniądze szczęście dają" . To, jak ogromną rolę dla niej odgrywają finanse, kreatorka mody powtarza jak mantrę.

Co ciekawe, w najnowszym wywiadzie udzielonym magazynowi "Viva!" przedsiębiorczyni zdradziła, że nie czuje większego sentymentu na myśl o swoim pierwszym nazwisku - Jaroszek . 55-latka twierdzi, że z "tamtą" Joanną od wielu lat nie ma już nic wspólnego.

Celebrytka nigdy nie ukrywała, że za młodu miała spore problemami w szkole i kompletnie nie potrafiła zmotywować się do nauki. Zmiana w jej nastawieniu zaszła dopiero po ślubie z tajemniczym Przetakiewiczem.

Nastoletnia Joanna obudziła się bardzo szybko, bo jak miałam 13 lat - przyznała. Doszłam wtedy do wniosku, że nie mam nic wspólnego z grzeczną dziewczynką. Miałam dużo nieobecności, nie zdałam z pierwszej klasy do drugiej. Pasje miałam inne niż nauka. Młoda Joanna była szalona i w ogóle nie przykładała się do lekcji. Przeciwieństwo tego, kim stałam się, mając 21 lat.