Joanna Przetakiewicz zachwyca się synami: "To totalni PRACOHOLICY"

Choć najczęściej Przetakiewicz chwali się udanym małżeństwem z Rinke Rooyensem , to od czasu do czasu bohaterami internetowych wpisów są jej synowie z pierwszego małżeństwa . Najstarszy, Aleksander, od kilku lat wspiera biznes mamy i pełni funkcję prezesa La Manii. Z kolei Filip w zeszłym roku został umieszczony przez amerykański magazyn Forbes na liście "wschodzących gwiazd rynku". O synu Jakubie oraz pozostałej dwójce celebrytka opowiedziała więcej w nowym wywiadzie.

Mój najmłodszy syn jest najbardziej luźny, radosny. Średni syn jest totalnym pracoholikiem, ambitnym do szaleństwa, zresztą założył wielki startup w San Francisco, gdzie mieszka od lat. Studia skończył w Stanach, zresztą jak wszyscy moi synowie. Najstarszy, Alex, który od prawie ośmiu lat jest prezesem La Manii, też jest niewiarygodnie ambitny i pracowity, to też jest problem czasami. Ja mu mówię: "Przestań tyle pracować! Idź sobie z kumplami na kolację albo do kina z dziewczyną!". Ale to kolejny pracoholik - zdradziła.